"Відкриті до нових пропозицій": зеки в Україні працюють на шахтах, українці в шоці, а в Мін’юсті раді

У мережі ідея міністра викликала подив

В Україні перейняли досвід євгенія пригожина з працевлаштування ув’язнених. Але їх не посилають на війну, а залучають на роботу на шахтах.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, із такими співробітниками енергетична безпека у надійних руках.

Міністр юстиції наголосив, що від такого працевлаштування багато плюсів. По-перше, заповнюється дефіцит робочої сили, а, по-друге, ув’язнені набувають навичок, які дозволять працевлаштуватися в майбутньому.

Працюють вони за "пристойну зарплату", яка дозволяє їм виплачувати відшкодування завданих злочином збитків, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд. Чим більше вугілля видобувають в Україні, тим вищою є гарантія енергетичної безпеки країни напередодні можливих зимових блекаутів. За зміну десятеро людей добувають тонн вугілля.

"Ну і звичайно — ніяких проблем з бронюванням! "Вона працює" вже неактуально — "ВОНИ працюють"", — пожартував Малюська.

Міністр додав, що Мін’юст готовий до інших пропозицій від роботодавців.

"Якщо є ідеї — пишіть у коментарях. Кол-центри не пропонувати", — підсумував він.

У мережі неоднозначно відреагували на таку новину, і багато хто прийняв її за жарт. У коментарях припустили, що ув’язнені прокопають тунель у Польщу і втечуть, але, за словами Малюськи, Україна у такому разі навіть виграє. Міністр натякнув, що зеки проходять чи проходили навіть службу у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві зеки допомагали росіянам готуватися до блекаутів. Поліція викрила кмітливих аферистів.