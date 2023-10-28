"Відкриті до нових пропозицій": зеки в Україні працюють на шахтах, українці в шоці, а в Мін’юсті раді
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У мережі ідея міністра викликала подив
В Україні перейняли досвід євгенія пригожина з працевлаштування ув’язнених. Але їх не посилають на війну, а залучають на роботу на шахтах.
Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, із такими співробітниками енергетична безпека у надійних руках.
Міністр юстиції наголосив, що від такого працевлаштування багато плюсів. По-перше, заповнюється дефіцит робочої сили, а, по-друге, ув’язнені набувають навичок, які дозволять працевлаштуватися в майбутньому.
Працюють вони за "пристойну зарплату", яка дозволяє їм виплачувати відшкодування завданих злочином збитків, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд. Чим більше вугілля видобувають в Україні, тим вищою є гарантія енергетичної безпеки країни напередодні можливих зимових блекаутів. За зміну десятеро людей добувають тонн вугілля.
"Ну і звичайно — ніяких проблем з бронюванням! "Вона працює" вже неактуально — "ВОНИ працюють"", — пожартував Малюська.
Міністр додав, що Мін’юст готовий до інших пропозицій від роботодавців.
"Якщо є ідеї — пишіть у коментарях. Кол-центри не пропонувати", — підсумував він.
У мережі неоднозначно відреагували на таку новину, і багато хто прийняв її за жарт. У коментарях припустили, що ув’язнені прокопають тунель у Польщу і втечуть, але, за словами Малюськи, Україна у такому разі навіть виграє. Міністр натякнув, що зеки проходять чи проходили навіть службу у ЗСУ.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві зеки допомагали росіянам готуватися до блекаутів. Поліція викрила кмітливих аферистів.