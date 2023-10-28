"Открыты к новым предложениям": зеки в Украине работают на шахтах, украинцы в шоке, а в Минюсте рады

В сети идея министра вызвала недоумение

В Украине переняли опыт евгения пригожина по трудоустройству заключенных. Но их не посылают на войну, а привлекают к работе на шахтах.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, с такими сотрудниками энергетическая безопасность в надежных руках.

Министр юстиции отметил, что от такого трудоустройства много плюсов. Во-первых, восполняется дефицит рабочей силы, а, во-вторых, заключенные получают навыки, которые позволят трудоустроиться в будущем.

Работают они за "приличную зарплату", которая позволяет им выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, платить налоги и наполнять бюджетный спецфонд. Чем больше угля добывают в Украине, тем выше гарантия энергетической безопасности страны накануне возможных зимних блэкаутов. За смену десять человек добывают тонн угля.

"Ну и конечно – никаких проблем с бронированием! "Она работает" уже неактуально – "ОНИ работают"", — пошутил Малюська.

Министр добавил, что Минюст готов к другим предложениям от работодателей.

"Если есть идеи – пишите в комментариях. Колл-центры не предлагать", — подытожил он.

В сети неоднозначно отреагировали на такую новость, и многие приняли ее за шутку. В комментариях предположили, что заключенные прокопают туннель в Польшу и убегут, но, по словам Малюськи, Украина в таком случае даже выиграет. Министр намекнул, что зеки проходят или проходили даже службу в ЗСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве зеки помогали россиянам готовиться к блэкаутам. Полиция разоблачила находчивых аферистов.