В Украине нашли новое место добычи газа: пробы показали рекордный за 20 лет объем

Новое месторождение газа считают перспективным

Компания "Укргаздобыча" открыла перспективное место добычи газа на западе Украины в мезозойском газоносном комплексе Карпат. Ранее это месторождение газа считалось истощенным.

Об этом рассказали в пресс-службе компании. Пробная скважина показала самый высокий приток газа за последние 20 лет для этого региона.

Новую скважину глубиной 1600 м пробурили, чтобы исследовать истощенное месторождение. Однако за сутки удалось получить приток газа с дебитом более 200 тыс. куб. м. Рекордные показатели удалось получить при помощи современных технологий, в особенности бурового станка "Иван Богун".

"Результат этой скважины и в целом работы на старых месторождениях компании демонстрирует эффективность использования современных технологий и новых подходов к интерпретации данных. Западный регион обладает большим потенциалом для открытия новых залежей углеводородов, который подтверждается результатами соседних стран. Сейчас мы усиливаем деятельность в этом регионе, в частности, по внедрению новых технологий и привлечению инвестиций", — сказал и. о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Перед тем, как заложить буровую скважину, провели сейсморазведочные 3D-исследования. Сейчас специалисты планируют расширить технологические возможности, чтобы увеличить производительность скважины. В ней уже нашли перспективные месторождения газа, где хотят пробурить новые скважины.

"Результаты испытания позволят оценить запасы новой залежи. Благодарен нашим специалистам департамента геологоразведки Карпатского региона, "УкрНИИгаза" и "Львовгаздобычи", которые разработали и воплотили этот проект", – отметил директор по разведке и разработке "Укргаздобычи" Максим Витык.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с тарифами на газ в Украине. В сети появилась информация о том, что тариф может подорожать.