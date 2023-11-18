На окупованій Луганщині підірвали двох поліцаїв з "ЛНР": що відомо

У машині було два "посадовця" з так званого "МВС ЛНР"

На території тимчасово окупованої російськими терористами Луганської області підірвали автомобіль, у якому знаходилися колаборанти. Обидва поплічники терористів, нажаль, поки що живі.

Про це повідомляє російське інтернет-видання ASTRA. Відомо, що у машині перебували два члени терористичної організації "ЛНР" – "заступник міністра МВС ЛНР" та "заступник начальника карного розшук МВС ЛНР".

"Увечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко. З ним же в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов", – сказано у повідомленні.

Наразі обох підбитих колаборантів ушпиталили. Нажаль, обидва поки що живі. Російські терористи ведуть "перевірку" інциденту.

Хто саме підірвав автомобіль колаборантів, поки що невідомо.

Як повідомляв "Телеграф", на тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР", так званого "главу митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Його підірвали у власному будинку, він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та у тяжкому стані потрапив у реанімацію.