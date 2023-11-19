Атака "шахедів" на Київщину: в області є руйнування, нові подробиці

Екстрені служби та оперативні групи працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників у Київській області було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. На місці виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, другу ніч поспіль російські терористи атакують область за допомогою БпЛА.

Кравченко підкреслив, що в області повітряна тривога тривала майже 5 годин. На Київщині активно працювала ППО.

"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована", — повідомив він.

Кравченко також закликав жителів Київщини не нехтувати небезпекою. Він порадив перебувати під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну "шахедами". Протиповітряна оборона знищила 15 з 20 запущених ударних БпЛА "Shahed-136/131".