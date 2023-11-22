Отруйні єгипетські мандарини вже доїхали до Київщини: що буде, якщо їх з’їсти

Споживачів закликають виявити пильність, а операторів – відповідальність

Отруєні мандарини, які завезли в Україну з Європи, вже дісталися Київської області. У Держспоживслужбі закликають вилучати фрукти з обігу.

Про це повідомляє пресслужба Держспоживслужби в Івано-Франківській області. Йдеться про єгипетські мандарини, які експортувалися до нашої країни з Греції. У них, за даними фахівців, був виявлений диметоат пестициду. Одержувачем в Україні виявилася компанія "Фудком" із Київської області.

"Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", — йдеться у повідомленні.

Споживачів, у разі виявлення цієї продукції, попросили повідомити Держспоживслужбу.

Для довідки: диметоат інсектицид використовується в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками. Цей препарат може викликати нудоту, слабкість, сонливість, проблеми з диханням, біль у животі та діарею. При тяжких отруєннях може спостерігатися втрата свідомості, судоми та параліч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в одному з одеських ліцеїв відбулося масове отруєння курсантів, десятки з яких потрапили до лікарні.