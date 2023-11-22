Ядовитые египетские мандарины уже доехали до Киевщины: что будет, если их съесть

Потребителей призывают проявить бдительность, а операторов — ответственность

Отравленные мандарины, которые завезли в Украину из Европы, уже добрались до Киевской области. В Госпотребслужбе призывают изымать фрукты из оборота.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области. Речь идет о египетских мандаринах, которые экспортировались в нашу страну из Греции. В них, по данным специалистов, был выявлен пестицида диметоат. Получателем в Украине оказалась компания "Фудком" из Киевской области.

"Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать о выявленном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, что предусмотрено частью 3 статьи 20 Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", — говорится в сообщении.

Потребителей же, в случае обнаружения данной продукции, попросили уведомить Госпотребслужбу.

Для справки: инсектицид диметоат используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Этот препарат может вызвать тошноту, слабость, сонливость, проблемы с дыханием, боль в животе и диарею. При тяжелых отравлениях может наблюдаться потеря сознания, судороги и паралич.

Напомним, ранее мы писали о том, что в одном из одесских лицеев произошло массовое отравление курсантов, десятки из которых попали в больницу.