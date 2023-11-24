Присвячена ЗСУ: Нацбанк випустив нову монету "Рік Дракона" з незвичайним дизайном (відео)

Напередодні Нового року НБУ порадував колекціонерів новою монетою

Нацбанк України презентував нову серію "Рік Дракона". З 24 листопада 2023 року в обіг вводяться нові пам’ятні монети номіналом 5 грн.

Це особлива серія, адже її присвятили захисникам зі Збройних Сил України (ЗСУ). Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Рік наближається до завершення, і ми, як планували, готові презентувати вам традиційну пам’ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року ― Драконом. Проте дещо незвичну – із посвятою Збройним Силам України", ― йдеться у публікації.

Новинка виглядає незвичайно: на реверсі в центрі розташоване зображення Дракона, покровителя 2024 року за східним календарем. У нього з правої сторони шеврон ЗСУ. Він символізує відвагу та силу захисників нашої країни.

На аверсі можна побачити усі 12 знаків китайського гороскопа. У центрі знаходиться годинник із написом "2024", а стрілка вказує на Дракона. Цей дизайн ― спільна робота художниці Марини Куц та скульптора Володимира Дем’яненка.

Анонс нової монети Нацбанку

Пам’ятні монети із серії "Рік Дракона" випущені тиражем у 80 тис. екземплярів. Кожен із них продається в подарунковій упаковці. Усі охочі зможуть придбати їх в Інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. За даними НБУ, продажі відкрилися 24 листопада, проте поки що на сайті їх замовити не можна. Там зазначено, що монету можна купити з грудня.

Нова пам'ятна монета номіналом 5 грн

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