Посвящена ВСУ: Нацбанк выпустил новую монету "Год Дракона" с необычным дизайном (видео)

В преддверии Нового года НБУ порадовал коллекционеров новой монетой

Нацбанк Украины презентовал новую серию "Год Дракона". С 24 ноября 2023 года в оборот вводятся новые памятные монеты номиналом в 5 грн.

Это особая серия, ведь ее посвятили защитникам из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Год близится к завершению, и мы, как планировали, готовы презентовать вам традиционную памятную монету в стиле 12-летнего восточного календаря с символом следующего года ― Драконом. Однако несколько необычную – с посвящением Вооруженным Силам Украины", ― говорится в публикации.

Новинка выглядит необычно: на реверсе в центре расположено изображение Дракона, покровителя 2024 года по восточному календарю. У него справа шеврон ВСУ. Он символизирует отвагу и силу защитников нашей страны.

На аверсе можно увидеть все 12 знаков китайского гороскопа. В центре находятся часы с надписью "2024", а стрелка указывает на Дракона. Этот дизайн ― совместная работа художницы Марины Куц и скульптора Владимира Демьяненко.

Анонс новой монеты Нацбанка

Памятные монеты из серии "Год Дракона" выпущены тиражом в 80 тыс. экземпляров. Каждый из них продается в подарочной упаковке. Все желающие приобрести их могут это сделать в Интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка. Продажи открылись 24 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, что Нацбанк начал тестировать валютный рынок. Эксперт Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, как это скажется на курсе американского доллара.