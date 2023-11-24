Новий ніж у спину путіна: Пашинян висунув чергові звинувачення рф

Відомо, що ракети для Вірменії росія застосовує на фронті в Україні

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що росія зриває постачання вже оплаченої зброї. В обмін він запропонував списати частину зовнішнього боргу Вірменії.

Про це повідомляє "Медуза". Відомо, що між росією та Вірменією були укладені договори на "мільйони доларів", але зброю ще не було передано.

Нікол Пашинян додав, що розуміє, що росії зараз самій потрібне озброєння. Як компенсацію він готовий розглянути різні варіанти розв'язання питання, наприклад, скоротити державний борг Вірменії перед росією.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян ще у травні заявляв, що росія не передала зброю, за яку вже було внесено оплату. У той же час росія офіційно не повідомляла в останні роки про те, що укладала з Вірменією контракти на постачання озброєння.

За інформацією газети "Жогорвуд", йдеться про постачання ракет "Смерч", контракт на які було укладено ще кілька років тому. Ракети були виготовлені ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну і росія нібито тричі пропонувала Вірменії забрати їх зі складів, але влада країни не зробила цього. Зараз же Росія використовує ракети, призначені для Вірменії, у війні проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з економікою через санкції. Спонсори не охоче співпрацюють із росіянами.