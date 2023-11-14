Прем'єр Вірменії Пашинян "послав" росію, у кремлі втерлися

Рішення глави Вірменії стало несподіванкою для кремля

Відносини Вірменії та росії після ситуації в Нагірному Карабаху продовжують погіршуватися. Вірменський прем’єр Нікол Пашинян встромив черговий ніж у спину диктатору володимиру путіну.

Про це повідомляють російські пропагандисти. За їхніми даними, Пашинян відмовився брати участь у черговій сесії ОДКБ та попросив "зрозуміти це рішення".

Зазначається, що з 2009 року, коли почали проводити ці засідання, це буде вперше, коли Вірменія пропустила сесію Ради безпеки ОДКБ.

Більше того, як зазначає опозиційне до путіна видання "Медуза", зважаючи на все, рішення глави Вірменії стало несподіванкою для кремля.

"Якщо це справді так, то можна висловити жаль. Ми розуміємо, що кожен глава уряду або глава держави може мати свої заходи в робочому графіку, свої обставини. Але можна висловити лише жаль, тому що подібні зустрічі є дуже хорошим приводом для обміну думками., для звіряння годинника", — наводять журналісти реакцію прес-секретаря путіна пєскова.

Нагадаємо, що Пашинян раніше також не приїхав на саміт СНД. Тоді він пояснив це зайнятістю.

Крім того, на початку жовтня парламент Вірменії проголосував за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який у березні 2023 року видав ордер на арешт володимира путіна через злочини в Україні.

Також відразу після бойових дій у Нагірному Карабаху, внаслідок яких невизнана держава фактично перестала існувати, Пашинян сказав, що у присутності російських баз у Вірменії більше немає жодних переваг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після капітуляції Карабаха низка політичних організацій у Вірменії вимагала подати заявку до ЄС та вийти з ОДКБ