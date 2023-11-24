Новый нож в спину путина: Пашинян выдвинул очередные обвинения рф
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Известно, что ракеты для Армении россия применяет на фронте в Украине
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что россия срывает поставки уже оплаченного оружия. В обмен он предложил списать часть внешнего долга Армении.
Об этом сообщает "Медуза". Известно, что между рф и Арменией были заключены договора на "миллионы долларов", но оружие еще не было передано.
Никол Пашинян добавил, что понимает, что россии сейчас самой нужно вооружение. В качестве компенсации он готов рассмотреть разные варианты решения вопроса, например, сократить государственный долг Армении перед россией.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян еще в мае заявлял, что россия не передала оружие, за которое уже была внесена оплата. В то же время рф официально не сообщала в последние годы о том, что заключала с Арменией контракты на поставки вооружения.
По информации газеты "Жогорвуд", речь идет о поставке ракет "Смерч", контракт на которые был заключен еще несколько лет назад. Ракеты были изготовлены еще до начала полномасштабного вторжения в Украину и россия якобы трижды предлагала Армении забрать их со складов, но власти страны не сделали этого. Сейчас же рф использует ракеты, предназначенные для Армении, в войне против Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии проблемы с экономикой из-за санкций. Спонсоры не охотно сотрудничают с россиянами.