Як у сталінські часи: у окупованому Криму ФСБ створило мережу для прийому доносів – ЦНС

На півострові панує стійкий дух 1937 року

Російські спецслужби в окупованому Криму заохочують місцевих мешканців активно доносити про "неблагонадійних осіб". Паралельно росіяни складають "чорні списки" людей, які, на їхню думку, загрожують окупаційній владі півострова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. У Криму царює атмосфера сталінських часів – усі доносять на усіх.

"Спецслужбісти РФ заохочують знаходити й викривати "порушників" тож на півострові запанувала атмосфера 1937 року. Добровільні донощики готові здати сусідів за будь-яку комбінацію жовто-синіх барв чи прослуховування української музики", – йдеться в повідомленні.

Росіяни підозрюють тих, у кого залишилися родичі в Україні. Також "під приціл" потрапили колишні військові Збройних сил України, колишні силовики, колишні державні працівники, які працювали на Україну до 2014 року. Особливою "любов'ю" спецслужб користується кримськотатарська спільнота півострова – ФСБ поширює на них сталінське відношення та називає "народ-зрадник".

До пошуків "неблагонадійних" активно залучають добровольців. А дані щодо осіб, які загрожують окупантам, вносять до спеціальних баз – наразі там понад сім тисяч осіб.

"Основне їх завдання це виявлення "неблагонадійних осіб" та занесення їх у спеціалізовану базу "АІС екстреміст". Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію", – додали в ЦНС.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у Сибірському батальйоні заявили, що ФСБ чи інші російські спецслужби створюють фейкові чат-боти в Telegram для виявлення громадян рф, які бажають влитися до лав ЗСУ у складі Сибірського батальйону.