Вбили та кинули біля портрету путіна: у Маріуполі партизани "вичищають" окупантів

Двох окупантів, в тому числі офіцера, пристрелили прямо на вулиці

В Маріуполі активно працює український партизанський рух. У місті за останні кілька днів загинуло щонайменше шість російських окупантів, знайти винних терористи так і не змогли.

Про це повідомляє жіночий партизанський рух на окупованих територіях "Зла мавка". За їхньою інформацією, двох російських військових застрелили прямо на вулиці, один з них був офіцером.

Але більшого розголосу набула ліквідація відразу чотирьох російських військових на одному з пляжів Маріуполя. Біля тіл знищених окупантів російські спецслужбісти знайшли портрет російського диктатора володимира путіна, на якому кров'ю вбитого росіянина було написано "Йдіть".

Ці показові розправи над окупантами викликали в російських спецслужб величезну лють. У ФСБ заявили, що за будь-яку ціну "знайдуть та покарають" партизан – на що партизанський рух порекомендував росіянам більше хвилюватися за те, що першими їх знайдуть саме партизани.

Як раніше писав "Телеграф", представник військово-партизанського руху "АТЕШ" у ніч проти п’ятниці, 17 листопада, пробрався на територію військової частини 80393 в окупованій Феодосії. Він провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту росії.

А українські спецслужби нещодавно ліквідували чергового зрадника України. Йому не допомогло навіть те, що він втік до російського Бєлгорода – його дістали й там.