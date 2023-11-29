Мільйони на заставу знайшлися: нардеп Лабазюк недовго просидів у СІЗО — ЗМІ

Його підозрюють у спробі дати хабар чинному міністру України

Народний депутат України від групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 40 млн 260 тисяч гривень, яку напередодні призначив суд як запобіжний захід.

Проти нардепа продовжується слідство. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомив журналіст Олег Новіков.

Відомо, що нардепа було звільнено з-під арешту вчора. Тепер на Лабазюка покладено процесуальні обов’язки. Після виходу із СІЗО він зобов’язаний прибувати на перший виклик правоохоронців, не їхати з Києва, Хмельницької області, здати закордонні паспорти, не спілкуватися зі свідками у справі.

Нагадаємо, 21 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку.

Слідство встановило, що парламентарій хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення. За хабар той мав надати компанії, пов’язаній з нардепом, підряди з відновлення інфраструктури на мільярд гривень. Сергій Лабазюк обіцяв за цю "винагороду" у розмірі 3-5% вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за поспіль відновлення від зруйнованого мосту в одному з регіонів країни народний обранець через довірену особу надав топ-чиновнику Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч дол.

Вищий антикорупційний суд 28 листопада обрав запобіжний захід Сергію Лабазюку.

Раніше "Телеграф" писав, нардепу оголосили підозру за ч. 4 ст. 369 ККУ. Йому загрожує тюремний термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такого.