"Питань чимало": у "Слузі народу" відверто розповіли про Арестовича, Дубінського та ОПЗЖ

Квоти Коломойського не було

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтервʼю відверто розповів, як та чому Олександр Дубінський потрапив до "Слуги народу". Він також пояснив складність ситуації з представниками ОПЗЖ та відсутності механізму, який передбачав би відповідальність за зрадницкі дії.

Не оминув увагою і колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, зауваживши, що він, ймовірно, робить сольний президентський проєкт, тому і звертається до українців регулярно. Про це йдеться в інтерв'ю Олександра Корнієнка на LIGA.net

За словами віцеспікера, Олександр Дубінський потрапив до "Слуги народу", як блогер, адже була ідея висунути медійних осіб, які мають довіру суспільства, проти представників режиму БПП.

"Був мікропроєкт — висунути відомих блогерів проти одіозних представників режиму БПП і спробувати перемогти… Не було квот когось (журналіст запитував про квоту Ігоря Коломойського — ред.)… На той момент не було держзради, не було чорно-білих проблем. У 2019 році багато хто був підписаний на Сашка і щиро сприймав цю інформацію", — відверто розповів Корнієнко.

На питання щодо зрадників та колишніх ОПЗЖ, він зауважив, що все дуже складно.

"Мені теж хотілося б, щоб ми могли з Верховної Ради видаляти зрадників, колаборантів і тих, хто просто не ходить. Згадуючи, що творили ОПЗЖ, коли Рабінович співав гімн СРСР, хотілося б, що вони несли за це відповідальність. Але саме у Верховній Раді таких механізмів, на жаль, немає. Має бути або позбавлення громадянства, або вирок суду, або їхня власна заява", — сказав він.

Журналістки також спитали у віцеспікера про мотиви діяльності Олексія Арестовича.

"З'ясуймо, куди всі ці сигнали спрямовані Олексієм. Він не в Україні, але звертається до українців, хто в нього підписники взагалі. Багато питань. Я не знаю, де він, але всі пишуть, що за кордоном. Що таке партія Арестовича умовна, я не розумію. Якщо спиратися на його пости у соцмережах, то можна уявити, що з цього може вийти партія", – зауважив Корнієнко.

На його думку, Арестович робить сольний президентський проєкт.

"Напевно, є аудиторія, яка хоче і таких дискусій, про "мовний талібан". Під час війни проти такого сильного ворога є дуже тонка грань у питанні демократії. За формою він має право говорити все, що хоче, питання в тому, куди дме вітер. Просто все починається з Цоя, якого я сам люблю, але до публічних виконань є питання. Але потім можна дійти до Шуфутинського, а далі запропонують не перекладати Пушкіна українською мовою. Це вікно потрібно вчасно зупинити", — заявив віцеспікер.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ОВ (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука пояснив, у чому зараз роль так званих "арестовичей" та інших експертів.