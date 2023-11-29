Дипломат про майбутнє Угорщини в ЄС: буде скромно в куточку "курити бамбук"

Зміна процедури голосування скоригує ситуацію

Європарламент уже дав добро на початок реформування ЄС. Одним з елементів цього реформування є зміна процедури голосування. Тому майбутнє Угорщини незабаром може змінитися.

Про це розповів колишній глава Міністерства закордонних справ Володимир Огризко. Ситуаці він прокоментував "Телеграфу".

"Ця справа не тижнів і навіть не місяців, але впевнений, що відносно швидко таке реформування відбудеться. У результаті рішення будуть, швидше за все, ухвалюватися не виключно одноголосно, як зараз, а кваліфікованою більшістю від кількості країн — членів ЄС, кількості населення в них і вкладу в загальний бюджет Євросоюзу, — пояснює експерт. — І Угорщина, не бувши ані економічним, ані політичним гігантом, ані гігантом у плані населення, скромно сидітиме в куточку і "куритиме бамбук". Це близька перспектива".

Нагадаємо, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан порівняв політику ЄС щодо його країни з радянською окупацією, але у Брюсселі йому знайшли чимось відповісти. Варто зазначити, що Орбан розкритикував Європейський Союз у річницю антирадянського повстання в Угорщині 1956 року 23 жовтня, порівнявши членство Угорщини в Європейському Союзі з більш ніж чотирма десятиліттями радянської окупації його країни.

Він звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності шляхом нав’язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці відкидають.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Орбан напередодні з’їздив до Китаю, де зустрівся з російським диктатором володимиром путіним. Там угорський прем’єр заявив, що його країна намагається врятувати все, що можливо, у відносинах з москвою.

Більше на цю тему читайте в матеріалі "Телеграфу" "Чи залишиться Орбан підстилкою путіна? Як Україні та ЄС вирватися з "угорського капкана"".