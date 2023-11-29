З народження переможниця: у селі на Одещині жінка перенесла екстремальні пологи у снігах (відео)

На щастя, з мамою та донькою все гаразд

Мешканці Одеської області довелося народжувати вдома, поки на вулиці була страшна негода та сильна хуртовина. Поліцейські разом із рятувальниками змогли прорватися до села та евакуювати її разом із дитиною.

На пожежній машині маму із новонародженою дочкою, яку назвали Вікторією, вивезли до сусіднього міста. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Тривожний виклик надійшов рятувальникам уночі, негода вже вирувала. Фельдшер просив терміново доставити його в засніжене село до жінки, яка почала народжувати. Швидка туди проїхати не змогла. Водій пожежної машини пробирався через триметрові снігові кучугури, а керівник групи рятувальників уже думав доведеться робити", — йдеться у матеріалі.

Як виявилось, жінка змогла самостійно народити до приїзду допомоги у вигляді фельдшера, рятувальників та поліції. Зазначається, що це її третя дитина у сім’ї.

Фельдшер сказав, що матір та дитину треба везти до пологового будинку, бо була загроза кровотечі. Однак проїзд був ускладнений погодними умовами. Тоді було ухвалено рішення відвезти жінку з новонародженою до підрозділу рятувальників.

Самий пік негоди жінка разом зі своєю дитиною перечекали в Пункті незламності, яка знаходиться у пожежній частині. Вже вранці, коли погода трохи налагодилася, маму та доньку оглянули медики. На щастя, з жінкою та дитиною все гаразд.

"Вона перемогла усі перепони, усі наші погодні умови. Буде вона у нас переможницею. Вона буде у нас, напевно, така, екстремальна дівчинка", — сказала жінка про свою дочку.

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