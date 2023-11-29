С рождения победительница: в селе на Одесчине женщина перенесла экстремальные роды в снегах (видео)

К счастью, с мамой и дочкой все в порядке

Жительнице Одесской области пришлось рожать дома, пока на улице была страшная непогода и сильная метель. Полицейские вместе со спасателями смогли прорваться в деревню и эвакуировать вместе с ребенком.

На пожарной машине маму с новорожденной дочерью, которую назвали Викторией, вывезли в соседний город. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Тревожный вызов поступил спасателям ночью, непогода уже бушевала. Фельдшер просил срочно доставить его в заснеженное село к женщине, которая начала рожать. Скорая туда проехать не смогла. Водитель пожарной машины пробирался через трехметровые снежные сугробы, а руководитель группы спасателей уже думал, что придется делать", — говорится в материале.

Как оказалось, женщина смогла самостоятельно родить до приезда помощи в виде фельдшера, спасателей и полиции. Отмечается, что это ее третий ребенок в семье.

Фельдшер сказал, что мать и ребенка нужно везти в роддом, потому как была угроза кровотечения. Однако проезд был усложнен погодными условиями. Тогда было принято решение отвезти женщину с новорожденной в подразделение спасателей.

Самый пик непогоды женщина вместе со своим ребенком переждали в Пункте несокрушимости, который находится в пожарной части. Уже утром, когда погода немного наладилась, маму и дочку осмотрели медики. К счастью, с женщиной и ребенком все в порядке.

"Она победила все преграды, все наши погодные условия. Будет она у нас победительницей. Она будет у нас, наверное, такая, экстремальная девочка", — сказала женщина о своей дочери.

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