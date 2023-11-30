Росіяни зібралися використати проти України легендарний дрон СБУ

Росіяни намагаються компенсувати відсутність власних технологій за рахунок розробок України та Заходу

Російські окупанти намагаються відновити надводний безпілотник "SeaBaby". Техніку загарбники хочуть привести у робочий стан та використати проти України.

Про це пише "Українська правда", посилаючись на співрозмовників у спецслужбах. За їхніми словами, росіяни змогли зібрати робочу модель українського надводного безпілотника "SeaBaby" із залишків кількох апаратів, які вони виявили на місці атак.

"Зараз апарат доставили до 388 морського розвідувального пункту спеціального призначення Чорноморського флоту росії. Зараз проводиться його детальне вивчення та перепрограмування в лабораторних умовах. Окупанти сподіваються, що надалі зможуть використовувати його для атак проти українських військових", — зазначили співрозмовники видання.

У спецслужбі наголосили, що таким чином російські окупанти намагаються компенсувати відсутність власних технологій за рахунок розробок України та Заходу.

Варто додати, що надводні дрони "SeaBaby" використовувалися при атаках на Кримський міст, російський десантний корабель Оленегірський гірник і танкер SIG. Ця техніка є власною розробкою Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 липня 2023 року за допомогою морських дронів "SeaBaby" була зроблена атака на Кримський міст. Тоді внаслідок пригоди було пошкоджено дві опори мосту, а також значно пошкоджено проїжджу частину.