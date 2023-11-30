Россияне собрались использовать против Украины легендарный дрон СБУ
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Россияне пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий за счет разработок Украины и Запада
Российские оккупанты пытаются восстановить надводный беспилотник "SeaBaby". Технику захватчики хотят привести в рабочее состояние и использовать против Украины.
Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на собеседников в спецслужбах. По их словам, россияне смогли собрать рабочую модель украинского надводного беспилотника "SeaBaby" из остатков нескольких аппаратов, которые они нашли на месте атак.
"Сейчас аппарат доставили в 388 морской разведывательный пункт специального назначения Черноморского флота рф. Сейчас проводится его детальное изучение и перепрограммирование в лабораторных условиях. Оккупанты надеются, что в дальнейшем смогут использовать его для атак против украинских военных", — отметили собеседники издания.
В спецслужбе подчеркнули, что таким образом российские оккупанты пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий за счет разработок Украины и Запада.
Стоит добавить, что надводные дроны "SeaBaby" использовались при атаках на Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG". Данная техника является собственной разработкой Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 июля 2023 года с помощью морских дронов "SeaBaby" была произведена атака на Крымский мост. Тогда в результате происшествия были повреждены две опоры моста, а также была значительно повреждена проезжая часть.