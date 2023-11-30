Россияне собрались использовать против Украины легендарный дрон СБУ

Россияне пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий за счет разработок Украины и Запада

Российские оккупанты пытаются восстановить надводный беспилотник "SeaBaby". Технику захватчики хотят привести в рабочее состояние и использовать против Украины.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на собеседников в спецслужбах. По их словам, россияне смогли собрать рабочую модель украинского надводного беспилотника "SeaBaby" из остатков нескольких аппаратов, которые они нашли на месте атак.

"Сейчас аппарат доставили в 388 морской разведывательный пункт специального назначения Черноморского флота рф. Сейчас проводится его детальное изучение и перепрограммирование в лабораторных условиях. Оккупанты надеются, что в дальнейшем смогут использовать его для атак против украинских военных", — отметили собеседники издания.

В спецслужбе подчеркнули, что таким образом российские оккупанты пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий за счет разработок Украины и Запада.

Стоит добавить, что надводные дроны "SeaBaby" использовались при атаках на Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG". Данная техника является собственной разработкой Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 июля 2023 года с помощью морских дронов "SeaBaby" была произведена атака на Крымский мост. Тогда в результате происшествия были повреждены две опоры моста, а также была значительно повреждена проезжая часть.