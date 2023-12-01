Податкові перевірки повертаються: до чого готуватися українському бізнесу

Влада відновляє не тотальні перевірки, а лише перевірки деяких суб'єктів підприємства

З 1 грудня в Україні відновляться податкові перевірки бізнесу, після скасування мораторію, що діяв від початку повномасштабної війни. Ці перевірки мали повернутися ще з 1 листопада 2023, проте Рада перенесла строк на місяць.

Чи не призведе це до переходу бізнесу в тінь та закриття ФОПів і юросіб, розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данил Гетманцев. Свою думку з цього приводу він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Я особисто дуже обережно ставлюся до ідеї відновлення перевірок, бо насправді протягом останніх двох років податковій вдавалося перевиконувати план надходжень майже не використовуючи цей інструмент. Кількість перевірок у 2022 році зменшилася у 20 разів, і при цьому ніяких особливих катаклізмів у жодній сфері не сталося", — розказав він.

Але, Гетманцев нагадав, що відновлення перевірок — вимога МВФ, яка була висунута в меморандумі, що підписаний рівно рік тому.

Він зазначив, що влада відновляє не тотальні перевірки, а лише перевірки тих суб'єктів підприємства, які є ризиковими за ознаками своєї діяльності і сплати податків.

За словами Гетманцева знайдено компроміс. Він полягає в тому, що перевірки повертаються для суб'єктів господарювання, які за результатами 2021 року сплатили на 50% менше середнього значення по своїй галузі. "Тобто в рівних умовах господарювання вони платили податків істотно менше, ніж їх конкуренти. І безперечно у держави є право, а в війну це навіть обов'язок, запитати у них, а чому так сталося?", — пояснив він.

Гетманцев підкреслив, що перевірка — це не вирок, і не штраф. "Це право держави запитати і розібратися на місці, а чому так вийшло. І, власне, тому я вважаю, що для сумлінного, чесного бізнесу, на який ми орієнтуємося і інтереси якого ми відверто лобіюємо, тобто для білого бізнесу, відновлення перевірок жодним чином не позначиться на діяльності. А для тих, хто мав ті чи інші схеми з ухилення від податків, це можливість пояснити, чому, і доплатити, якщо дійсно будуть виявлені порушення. Це нормальна річ, і не треба тут жахатися", — резюмував він.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "За листопад можемо недорахуватися третини митних зборів — перша частина інтерв’ю з Данилом Гетманцевим".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аналітик назвав 5 головних помилок НБУ за час війни.