Налоговые проверки возвращаются: к чему готовиться украинскому бизнесу

Власти восстанавливают не тотальные проверки, а только проверки некоторых субъектов предприятий

С 1 декабря в Украине возобновятся налоговые проверки бизнеса после отмены моратория, действовавшего с начала полномасштабной войны. Эти проверки должны были вернуться еще с 1 ноября 2023 года, однако Рада перенесла срок на месяц.

Не приведет ли это к переходу бизнеса в тень и закрытию ФЛПов и юрлиц, рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Свое мнение на этот счет он озвучил в интервью "Телеграфу".

"Я лично очень осторожно отношусь к идее возобновления проверок, потому что на самом деле в последние два года налоговой удавалось перевыполнять план поступлений почти не используя этот инструмент. Количество проверок в 2022 году уменьшилось в 20 раз, и при этом никаких особых катаклизмов ни в одной сфере не произошло", – Рассказал он.

Но Гетманцев напомнил, что возобновление проверок — это требование МВФ, которое было выдвинуто в меморандуме, подписанном ровно год назад.

Он отметил, что власть возобновляет не тотальные проверки, а только проверки тех субъектов предприятия, которые являются рисковыми по признакам своей деятельности и уплате налогов.

По словам Гетманцева, найден компромисс. Он состоит в том, что проверки возвращаются для субъектов хозяйствования, которые по результатам 2021 уплатили на 50% меньше среднего значения по своей отрасли. "То есть в равных условиях хозяйствования они платили налогов существенно меньше, чем их конкуренты. И безусловно, у государства есть право, а в войну это даже обязанность, спросить у них, а почему так произошло?", — пояснил он.

Гетманцев подчеркнул, что проверка – это не приговор, и не штраф. "Это право государства спросить и разобраться на месте, а почему так получилось. И собственно поэтому я считаю, что для добросовестного, честного бизнеса, на который мы ориентируемся и интересы которого мы откровенно лоббируем, то есть для белого бизнеса, возобновление проверок никоим образом не скажется на деятельности. А для тех, кто имел те или иные схемы по уклонению от налогов, это возможность объяснить, почему, и доплатить, если действительно будут обнаружены нарушения. Это нормальная вещь, и не надо ужасаться здесь", — резюмировал он.

Детальнее по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "За ноябрь можем недосчитаться трети таможенных пошлин — первая часть интервью с Данилой Гетманцевым" .

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