Фейкові акаунти Умерова з'явилися у Telegram: Міноборони закликає до обережності

Невідомі пропонують українським військовим звертатися зі "скаргами та пропозиціями" у фейковий бот

Невідомі зловмисники, скоріше за все – російські агенти, створили у месенджері Telegram фейкові канали від імені міністра оборони України Рустама Умерова. Вони намагаються використовувати ці канали для збору інформації від громадян України.

Про це повідомляє офіційна пресслужба Міністерства оборони. Там закликають українців до обережності, та нагадують, що міністр Умеров не має акаунту в цьому месенджері.

"Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього" – сказано у повідомленні.

Трохи пізніше у міністерстві додали, що завдяки масовим скаргам на фейковий акаунт його помітили, як "фейк". Але зловмисники створили ще один фейковий акаунт.

Низка українських пабліків повідомили, що фейковий акаунт пов'язаний з фейковим Telegram-ботом "Міноборони". Військовим пропонують писати у цей бот нібито скарги, пропозиції, та скидувати туди фото з позиціями та технікою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2023 року росіяни на одному зі своїх центральних телеканалів запустили фейк про Кирила Буданова. Нібито той отримав паспорт Великобританії й спеціально для цього в Україну приїжджав колишній прем’єр Сполученого Королівства Борис Джонсон.