Перші після США: азійська країна надала Україні більше снарядів, ніж увесь ЄС

У цій країні зберігаються сотні тисяч боєприпасів калібру 155-мм

Західні союзники постачають Україні артилерійські снаряди калібру 155-мм. Водночас найбільшим їх постачальником до нашої країни стала Південна Корея.

Про це пише Washington Post. Зазначається, що з початком широкомасштабного вторгнення росії проблемою стало постачання 155-мм снарядів, які дозволили б Україні конкурувати з величезним артилерійським арсеналом рф.

За даними видання, у Пентагоні підрахували, що Києву потрібно 90 тисяч і більше снарядів на місяць. У той час як виробництво в США зростало, воно ледь перевищувало одну десяту цього.

"Це була просто математика. У певний момент ми просто не зможемо їх надати", — сказав WP колишній високопоставлений чиновник.

Зазначається, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван виклав варіанти. Південна Корея мала величезну кількість боєприпасів, наданих США, але її закони забороняли надсилати зброю в зони бойових дій. Пентагон підрахував, що близько 330 тисяч 155-мм снарядів можна було б перекинути повітрям і морем протягом 41 дня, якби Сеул вдалося переконати.

За даними видання, високопоставлені посадовці адміністрації президента США провели перемовини з колегами в Сеулі. У результаті цього снаряди з Південної Кореї почали надходити до України на початку 2023 року, що "зрештою зробило Південну Корею найбільшим постачальником артилерійських боєприпасів для України, ніж усі європейські країни разом узяті".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не виконає зобов’язання надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Він також поставив під сумнів припущення, що це колись було взагалі реальним.

Зазначимо, що таким чином Пісторіус підтвердив слова глави МЗС України Кулеби про снаряди, а також про те що, ЄС має проблеми с промисловістю.