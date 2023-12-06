Подорожчання неминуче: у "Нафтогазі" розповіли, що буде з цінами на газ

Про необхідність перегляду тарифів заявляли й західні партнери

В Україні протягом цього опалювального сезону ціни на газ підвищувати не будуть. Проте зростання вартості газу є неминучим.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Він підкреслив, що для індустрії, для її розвитку, а також для стабільності важливо, щоб підвищення цін на газ відбулося якомога раніше.

"Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільні. І "Нафтогаз" зі свого боку це підтверджує. Друге. Насправді реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучим, це відбудеться рано чи пізно", — сказав він.

Водночас Чернишов підкресли, що потрібно враховувати і ситуацію з війною, стабільність в країні, а також інші процеси. За його словами, споживачі мають бути захищеними, і це пріоритет.

Чернишов підтвердив, що міжнародні партнері вказували на необхідність лібералізації цін на енергію, зокрема на газ та електроенергію. "Є відомий всім нам документ (пріоритетні умови від США для фінансової підтримки України. — Ред.) про очікування з точки зору реформ, де також чітко визначена лібералізація цін на електроенергію та газ. Але все ж таки строки запровадження реформи ринку енергії будуть залежати від рішення української держави і від фактичної ситуації, яка складається у нас всередині країни", — зазначив він.

Як відомо, під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі ціна газу для населення становить 7,96 гривні за кубометр.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України заявили, що в лада України не планує підвищувати тарифи на електроенергію з 1 січня 2024 року, як раніше повідомлялося низкою ЗМІ. Зазначається, що фейкову інформацію про це розповсюджують росіяни з метою розхитати ситуацію в країні.