Петрушка та Сніжинка проти Бетмена та Супермена: у Криму в дитячих садках ввели жорстку заборону

У деяких дитсадках керівництво встановило нові правила на новорічні свята

На території тимчасово окупованого Криму керівництво дитсадків заборонило дітям використовувати костюми американських супергероїв на новорічні ранки. Так, під забороною опинилися образи Супермена, Бетмена, Міньйон, Людини-павука, а також ряд інших персонажів фільмів і коміксів.

Замість популярних світових кіногероїв вихователі запропонували батькам "альтернативу" — "надихнутися сюжетами російських народних казок". Тобто використовувати костюми Снігуроньок, богатирів і так далі. Про це пише "Крим. Реалії", посилаючись на інформацію росЗМІ.

"Ми в саду перший рік, але до ранку нам заборонили одягати всі ці костюми Людини-павука та подібні. Тільки герої російських казок. Усі дівчатка у нас, наприклад, будуть сніжинками", — процитували росЗМІ маму з Керчі.

У комітеті одного з дошкільних закладів заявили, що американські супергерої "не вписуються лейтмотив дитячих свят та російських народних казок".

"Прив’язки до образу традиційно немає в приватних дитсадках і центрах, що розвивають. Героями ранків можуть бути і фея Вінкс, і Русалочка, і Зорро з Дракулою. У бюджетних садках новорічний костюм має відповідати сценарію свята. Часто це персонажі саме класичних чи народних творів. Звідси популярність костюмів Снігуроньки, Білосніжки та Гномів, Петрушки й тих же Сніжинок. Однак лідером цьогорічного прокату може стати саме Снігуронька", — пишуть росЗМІ.

Є також деякі дитячі садки, керівництво яких вирішило зробити правила ще жорсткішими. За сценарієм свят, дівчатка будуть не просто одягнені в образи "російських красунь", але ще і їхні костюми мають бути стилізовані під гжель (вид російського народного розпису у характерній синьо-блакитній гамі).

"У певних садах саме так батькам і сказали: не просто російська красуня в червоних кольорах, а саме в блакитному орнаменті. А хлопчики — у староросійських блакитних косоворотках", - пояснили у фірмі, яка займається прокатом костюмів.

Водночас так зване російське "Міністерство освіти Криму" кажуть, що нібито не давали таких рекомендацій дошкільною установою і це була ініціатива самих керівників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії одному з популярних дитячих мультиків поставили позначку 18+ після ухвалення законів про ЛГБТ-пропаганду.