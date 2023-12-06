Петрушка и Снежинка против Бэтмена и Супермена: в Крыму в детских садах ввели жесткий запрет

В некоторых детских садах руководство установило новые правила на новогодние утренники

На территории временно оккупированного Крыма руководство детских садов запретило детям использовать костюмы американских супергероев на новогодние утренники. Так, под запретом оказались образы Супермена, Бетмена, миньонов, Человека-паука, а также ряд других персонажей фильмов и комиксов.

Взамен на популярных мировых киногероев воспитатели предложили родителям "альтернативу" — "вдохновиться сюжетами русских народных сказок". То есть, использовать костюмы Снегурочек, богатырей и так далее. Об этом пишет "Крым. Реалии", ссылаясь на информацию росСМИ.

"Мы в саду первый год, но на утренник нам запретили одевать все эти костюмы Человека-паука и подобные. Только герои русских сказок. Все девочки у нас, например, будут снежинками", — процитировали росСМИ маму из Керчи.

В комитете одного из дошкольных заведений заявили, что американские супергерои "не вписываются лейтмотив детских праздников и русских народных сказок".

"Привязки к образу традиционно нет в частных детсадах и развивающих центрах. Героями утренников могут быть и фея Винкс, и Русалочка, и Зорро с Дракулой. В бюджетных садиках новогодний костюм должен соответствовать сценарию праздника. Часто это персонажи именно классических или народных произведений. Отсюда популярность костюмов Снегурочки, Белоснежки и Гномов, Петрушки и тех же Снежинок. Однако лидером проката в этом году может стать именно Снегурочка", — пишут росСМИ.

Есть также некоторые детские сады, руководство которых решило сделать правила еще жестче. По сценарию праздников, девочки будут не просто одеты в образы "русских красавиц", но еще и их костюмы должны быть стилизованы под гжель (вид русской народной росписи в характерной сине-голубой гамме).

"В определенных садах именно так родителям и сказали: не просто российская красавица в красных цветах, а именно в голубом орнаменте. А мальчики – в старороссийских голубых косоворотках", – объяснили в фирме, занимающейся прокатом костюмов.

В то же время, так называемом российском "Министерстве образования Крыма" говорят, что якобы не давали таких рекомендаций дошкольным учреждением и это была инициатива самих руководителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии одному из популярных детских мультиков поставили пометку 18+ после принятия законов о ЛГБТ-пропаганде.