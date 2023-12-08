В Україні запустили відкриту базу іноземних компонентів у зброї росіян: що про неї відомо

Відкриту базу допомагали створювати тисячі людей, які збирали детальну інформацію

В Україні з'явилася перша у світі відкрита база даних, яка присвячена виявленню іноземних компонентів у зброї російських терористів, а також їхніх іранських союзників. Базу створили на порталі "Війна і санкції" за ініціативи Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) і вона налічує вже понад дві тисячі записів.

Про це повідомила пресслужба НАЗК. За даними агентства, усі компоненти іноземних виробників, вказані у базі, використовуються російськими та іранськими терористами у безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби, устаткуванні для бронетехніки та іншому технологічно залежному озброєнні.

"Демократичний та цивілізований світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів", – сказано у повідомленні НАЗК.

База створювалася за допомоги тисяч людей – це журналісти, розслідувачі, митники, банкіри, консультанти, технічні спеціалісти та інші. В НАЗК пообіцяли, що база буде регулярно оновлюватися та вдосконалюватися; зараз ознайомитися із нею можна за вказаним посиланням.

Як виглядає база НАЗК

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