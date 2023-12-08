Намагався вкрасти мільйони: СБУ спіймала голову оборонного українського заводу, що йому загрожує (фото)

Правоохоронці вчасно викрили правочин

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили голову оборонного заводу, який розкрадав бюджетні гроші на закупівлю запчастин для винищувачів СУ-27. Тепер йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це у п’ятницю, 8 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що успішно було ліквідовано схему присвоєння бюджетних коштів на придбання комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Йдеться про модулі посилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах.

Під час слідства було встановлено, що директор одного з оборонних підприємств разом зі спільниками намагався вкрасти на закупівлі відповідного авіаобладнання з бюджетних коштів майже 4 млн гривень.

"Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою щодо придбання авіаційного модуля. Утім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його голова розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та сплатити. Для цього чиновник підписав бухгалтерські документи на прийом несправного майна", — йдеться у повідомленні.

Так, на підставі документів оборонна компанія перевела першу частину платежу у розмірі 1,9 млн гривень. Далі зловмисники хотіли вивести цю суму в тінь через підконтрольні фірми, перевести в готівку і розподілити між собою. Проте зробити цього вони не змогли, оскільки правоохоронці вчасно викрили правочин.

На всю суму договору у розмірі 3,9 млн гривень було накладено арешт і тим самим було заблоковано спроби їх присвоєння. У пресслужбі зазначили, що ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру одразу за двома статтями:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

За цим фактом триває розслідування. Зловмисникам за скоєний злочин загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "Укргідроенерго" потрапило у скандал через тендер на проведення "консультаційних послуг з питань гендерної рівності на суму більш ніж 1 млн гривень.