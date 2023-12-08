Пытался украсть миллионы: СБУ поймала главу оборонного украинского завода, что ему грозит (фото)
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Правоохранители вовремя разоблачили сделку
Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили главу оборонного завода, который разворовывал бюджетные деньги на закупку запчастей для истребителей СУ-27. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что успешно была ликвидирована схема присвоения бюджетных средств на приобретение комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях.
В ходе следствия было установлено, что директор одного из оборонных предприятий вместе с сообщниками пытался украсть на закупке соответствующего авиаоборудования из бюджетных средств почти 4 млн гривен.
"Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой по приобретению авиационного модуля. Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить. Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества", — говорится в сообщении.
Так, на основании документов оборонная компания перевела первую часть платежа в размере 1,9 млн гривен. Далее злоумышленники хотели вывести эту сумму в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой. Однако сделать этого они не смогли, поскольку правоохранители вовремя разоблачили сделку.
На всю сумму договора в размере 3,9 млн гривен был наложен арест и тем самым были заблокированы попытки их присвоения. В пресс-службе отметили, что экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении сразу по двум статьям:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
По данному факту продолжается расследование. Злоумышленникам за совершенное преступление грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Укргидроэнерго" попало в скандал из-за тендера на проведение "консультационных услуг по вопросам гендерного равенства на сумму более чем 1 млн гривен.