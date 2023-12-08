У Раді підтримали перенесення Національного військового меморіального кладовища: де воно буде

Інформацію підтверджують нардепи

Верховна Рада України підтримала у цілому законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. У документі передбачено, що місце розташування кладовища визначатиме Кабінет Міністрів.

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Відповідно будуть вирішені і питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля.

"Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року", – написав Шмигаль.

Водночас, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за інформацією, яку він отримав від урядовців, цвинтар перенесуть у Гатне.

Цю інформацію також підтвердила нардепка Ірина Геращенко.

"ВР перенесла місце для створення Національного меморіального кладовища з Биківні до Гатного. За 303 депутати", — зазначила вона.

Геращенко наголосила не тому, що нардепи не почули переконливих аргументів, чому місце поховання наших Героїв переноситься, без врахування позиції родин загиблих. Вона нагадала, що ВР ще в травні прийняла рішення про створення меморіального кладовища в Биківні, але закон досі не підписано президентом, й не заветовано.

Верховна Рада вже намагалась ухвалити законопроєкт ще 8 листопада. Тоді депутати не підтримали цей документ, бо зазначали, що раніше парламент уже приймав закон про розташування Національного військового кладовища у Биківні. Це місце підтримали родини загиблих героїв.

Раніше "Телеграф" писав, що мешканці Биківні негативно відреагували на локалізацію там кладовища. За словами громади, безпосередня близькість кладовища до житлових масивів, школи та дитячого садочка може нашкодити навколишньому середовищу і завдати чимало проблем мешканцям Биківні.