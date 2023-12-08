В Раде поддержали перенос Национального военного мемориального кладбища: где оно будет

Информацию подтверждают нардепы

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, необходимый для строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища. В документе предусмотрено, что местонахождение кладбища будет определять Кабинет Министров.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. Соответственно будут решены и вопросы земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду.

"Теперь перед ответственными ведомствами стоит задача открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года", – написал Шмигаль.

В то же время, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, по информации, полученной от чиновников, кладбище перенесут в Гатное.

Эту информацию также подтвердила нардепка Ирина Геращенко.

"ВР перенесла место для создания Национального мемориального кладбища из Быковни в Гатное. За 303 депутата", — отметила она.

Геращенко подчеркнула не потому, что нардепы не услышали убедительных аргументов, почему место захоронения наших Героев переносится без учета позиции семей погибших. Она напомнила, что ВР еще в мае приняла решение о создании мемориального кладбища в Быковне, но закон до сих пор не подписан президентом и не заветирован.

Верховная Рада уже пыталась принять законопроект еще 8 ноября. Тогда депутаты не поддержали этот документ, отмечая, что ранее парламент уже принимал закон о расположении Национального военного кладбища в Быковне. Это место поддержали семьи погибших героев.

Ранее "Телеграф" писал, что жители Быковни негативно отреагировали на локализацию там кладбища. По словам громады, непосредственная близость кладбища к жилым массивам, школе и детскому саду может навредить окружающей среде и доставить немало проблем жителям Быковни.