Україна відреагувала на відмову Фінляндії видавати російського бойовика

Україна за рік направила понад сотню запитів на екстрадицію зловмисників

В Офісі Генпрокурора України відреагували на відмову Фінляндії екстрадувати російського бойовика Яна Петровського. Українська сторона продовжуватиме співпрацювати з компетентними органами Фінляндії, щоб домогтися видачі окупанта.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу Генерального прокурора Андрій Гулкевич. За його словами, за рік Україна відправила 125 запитів на екстрадицію до різних країн, але задовольнили поки що лише 20 з них, а 15 відхилили.

"Обов’язок переслідування таких осіб передбачено, зокрема, Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також діє для Фінляндської Республіки", - сказав Гулкевич.

Найпоширеніша причина відмови в екстрадиції – війна Росії в Україні. Міжнародні партнери вважають, що в таких умовах українська сторона не зможе забезпечити належних умов утримання підозрюваних та обвинувачених, кажуть в Офісі Генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора бере активну участь у розробці законодавчих змін щодо умов утримання. Зокрема, нещодавно Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який забезпечує права осіб, які будуть передані в Україну для відбування покарання", — додав Андрій Гулкевич.

Водночас заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги запевнив, що прокуратура України продовжує тісно співпрацювати із союзниками, зокрема й з фінами у справі Яна Петровського.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що члена ДШРГ "Русич" Яна Петровського було затримано у Фінляндії наприкінці серпня поточного року. Він воював проти України із 2014 року.