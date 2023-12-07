Хто наступний після Киви на ліквідацію? Колишній співробітник СБУ назвав три можливі імені

Відсидітись у Росії їм навряд чи вдасться

Ліквідація зрадника Іллі Киви приголомшила та порадувала українців. Чимало здогадок наразі існує про те, хто ж може бути наступним у списку мішеней СБУ.

Колишній працівник СБУ та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак у коментарі "Телеграфу" сказав, що це може будь-хто, але серед них є й пріоритетні особи. За його словами, Киву вбили, бо могли до нього дотягнутись, навіть попри втечу в Росії.

Ступак зауважив, що у списку можуть бути ті зрадники, які втекли та сподіваються пересидіти в Росії або, наприклад, у тимчасово окупованому Криму, Донецьку чи Луганську.

"Колода карт тут досить вагома, у ній потенційні мішені вишикувані за ранжиром, – розповідає Іван Ступак. – Перший на виліт, як на мене, той, хто не просто втік, а й веде активну деструктивну роботу проти нашої країни. Під прицілом, думаю, путінський кум, один із керівників ОПЗЖ Віктор Медведчук, ексглава СБУ (за президентства Януковича) Олександр Якименко, колишній глава МВС Олександр Захарченко. До Януковича дотягтися навряд чи вдасться. Хоча виключати цього не можна".

Більш детально про те, як могли вбити Киву, про що говорять такі тенденції, а також хто зі зрадників України може стати наступним, читайте у матеріалі "Телеграфу" Киву ліквідовано: чому зараз і хто зі зрадників може стати наступним

Раніше "Телеграф" писав, що у ГУР на тлі ліквідації Киви звернулися до всіх зрадників батьківщини та дали важливу пораду.