Кто следующий после Кивы на ликвидацию? Бывший сотрудник СБУ назвал три возможных имени

Отсидеться в России им вряд ли удастся

Ликвидация предателя Ильи Кивы ошеломила и порадовала украинцев. Много догадок существует о том, кто же может быть следующим в списке мишеней СБУ.

Бывший работник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" сказал, что это может кто-либо, но среди них есть и приоритетные лица. По его словам, Киву убили, потому что могли до него дотянуться, даже несмотря на побег в Россию.

Ступак отметил, что в списке могут быть те предатели, которые сбежали и надеются пересидеть в России или, например, во временно оккупированном Крыму, Донецке или Луганске.

"Колода карт здесь достаточно весома, в ней потенциальные мишени выстроены по ранжиру, – рассказывает Иван Ступак. – Первый на вылет, по-моему, тот, кто не просто сбежал, но и ведет активную деструктивную работу против нашей страны. Под прицелом, думаю, путинский кум, один из руководителей ОПЗЖ Виктор Медведчук, экс-глава СБУ (при президентстве Януковича) Александр Якименко, бывший глава МВД Александр Захарченко. До Януковича дотянуться вряд ли удастся. Хотя исключать этого нельзя".

Более подробно о том, как могли убить Киву, о чем говорят такие тенденции, а также кто из предателей Украины может стать следующим, читайте в материале "Телеграфа" Киву ликвидировано: почему сейчас и кто из предателей может стать следующим?

Ранее "Телеграф" писал, что в ГУР на фоне ликвидации Кивы обратились ко всем предателям родины и дали важный совет.