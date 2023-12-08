Украина отреагировала на отказ Финляндии выдавать российского боевика

Украина за год направила больше сотни запросов на экстрадицию злоумышленников

В Офисе Генпрокурора Украины отреагировали на отказ Финляндии экстрадировать российского боевика Яна Петровского. Украинская сторона продолжит сотрудничать с компетентными органами Финляндии, чтобы добиться выдачи оккупанта.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника отдела международно-правовой помощи Офису Генерального прокурора Андрей Гулкевич. По его словам, за год Украина отправила 125 запросов на экстрадицию в разные страны, но удовлетворили пока только 20 из них, а 15 отклонили.

"Обязанность преследования таких лиц предусмотрена, в частности, Конвенцией Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года, которая также действует для Финляндской Республики", — сказал Гулкевич.

Наиболее распространенная причина отказа в экстрадиции — война россии в Украине. Международные партнеры полагают, что в таких условиях украинская сторона не сможет обеспечить надлежащие условия содержания подозреваемых и обвиняемых, говорят в Офисе Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора активно участвует в разработке законодательных изменений относительно условий содержания. В частности, недавно Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект, обеспечивающий права лиц, которые будут переданы в Украину для отбывания наказания", — добавил Андрей Гулкевич.

Вместе с тем заместитель начальника отдела международно-правовой помощи заверил, что прокуратура Украины продолжает тесно сотрудничать с союзниками, в том числе и с финнами по делу Яна Петровского.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что член ДШРГ "Русич" Ян Петровский был задержан в Финляндии в конце августа текущего года. Он воевал против Украины с 2014 года.