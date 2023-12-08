В Україні хочуть заборонити продавати популярний енергетик: що сталося

В Україні досі є товари компаній, що працюють у Росії

Представники асоціації "Укрводка" направили звернення до членів комітету Верховної Ради України з економічного розвитку з вимогою заборонити в країні продаж продукції Red Bull та Hell. У листі вони зазначили, що ці компанії не припинили співпрацю з Росією після 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться у зверненні "Укрводки", яке потрапило у розпорядження "Телеграфа". Зазначимо, що ця асоціація представляє понад 80% вітчизняних виробників алкогольних та безалкогольних напоїв.

Війна з Україною дуже дорого обходиться російській економіці

"Станом 2023 рік, на другий рік повномасштабного вторгнення низка іноземних компаній зберегли свою присутність на російському ринку, ігноруючи злочинність чинного російського режиму та підтримуючи державу-терориста економічними, фінансовими та соціальними ресурсами. На нашу думку, збереження та тим більше підтримання будь-яких зв’язків із російською федерацією повинні розглядатися як прояв відкритого колабораціонізму з державою-агресором", — йдеться у листі.

Представники асоціації стверджують, що компанії Red Bull та Hell досі продовжують співпрацю з Росією. А це означає, що вони фінансують воєнні злочини в Україні.

Звернення "Укрводки" до депутатів, частина 1

Звернення "Укрводки" до депутатів, частина 2

Що відомо про компанію Red Bull

Це австрійська компанія, яка вважається одним із лідерів на світовому ринку енергетичних напоїв. Наводяться у листі й дані про виручку російської дочірньої компанії. Так, у 2021 році вона становила 8,7 млрд руб. Але за 2022-й не вдалося знайти точних відомостей, адже їх було засекречено.

Проте підписанти звернення мають підстави припускати, що виручка за минулий рік не знизилася. Тобто Red Bull продовжує сплачувати податки агресору. Швидше за все, кошти до бюджету РФ надходять у тих самих обсягах, як і раніше.

Київська школа економіки пише, що Red Bull знаходиться в категорії "очікуючих" рейтингу міжнародних компаній "Leave Russia". Що стосується офіційного сайту австрійської компанії, то там говориться, що вона нібито дотримується західних санкцій. Red Bull призупинив маркетинг та інвестиції у країну.

Що відомо про Hell

Це компанія з Угорщини. Вона виробляє свою продукцію для ринку Росії, Білорусі та України. При цьому Угорщина на офіційному рівні не підтримує антиросійських санкцій.

Hell продовжує активне просування своєї продукції на російському ринку і навіть не обіцяла призупинити інвестиції в РФ.

"Укргорілка" вимагає заборонити продаж цієї продукції

"Зберігаючи присутність на російському ринку, бренди такого масштабу є важливим джерелом економічних ресурсів, котрі держава-агресор використовує для здійснення звірств та геноциду, спрямованих проти мирних українців", — йдеться у листі.

Підписанти стверджує, що присутність продукції на українському ринку є небезпечною для соціально відповідального бізнесу. Адже споживач фінансує тих, хто допомагає РФ заробляти гроші на війну. Водночас, українські компанії втрачають прибуток.

"З огляду на те, що роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій, а також те, що внесення до цього переліку є дієвим репутаційним інструментом, оскільки такі компанії вносяться до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками, просимо вам звернутися до НАЗК щодо розгляду питання внесення зазначених у цьому листі компаній до переліку міжнародних спонсорів війни", — йдеться у листі.

Раніше Телеграф писав, що компанія New Balance продовжує торгувати у РФ. Вона є технічним партнером одного з українських футбольних клубів.