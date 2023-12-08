В Украине хотят запретить продавать популярный энергетик: что случилось

В Украине до сих пор есть товары компаний, работающих в России

Представители ассоциации "Укрводка" направили обращение к членам комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию с требованием запретить в стране продажу продукции Red Bull и Hell. В письме они указали, что эти компании не прекратили сотрудничество с Россией после 24 февраля 2022 года.

Об этом говорится в обращении "Укрводки", которое попало в распоряжение "Телеграфа". Отметим, что эта ассоциация представляет свыше 80% отечественных производителей алкогольных и безалкогольных напитков.

Война с Украиной слишком дорого обходится российской экономике

"По состоянию на 2023 год, во второй год полномасштабного вторжения ряд иностранных компаний сохранили свое присутствие на российском рынке, игнорируя преступность действующего российского режима и поддерживая государство-террориста экономическими, финансовыми и социальными ресурсами. По нашему мнению, сохранение и тем более поддержание каких-либо связей с российской федерацией должны рассматриваться как проявление открытого коллаборационизма с государством-агрессором", — говорится в письме.

Представители ассоциации утверждают, что компании Red Bull и Hell до сих пор продолжают сотрудничество с Россией. А это значит, что они финансируют военные преступления в Украине.

Обращение Укрводки к депутатам, часть 1

Обращение Укрводки к депутатам, часть 2

Что известно о компании Red Bull

Это австрийская компания, считающаяся одним из лидеров на мировом рынке энергетических напитков. Приводятся в письме и данные о выручке российской дочерней компании. Так, в 2021 году она составила 8,7 млрд руб. Но за 2022-й не удалось найти точных сведений, ведь они были засекречены.

Однако у подписантов обращения есть основания предполагать, что выручка за прошлый год не снизилась. То есть, Red Bull продолжает платить налоги агрессору. Скорее всего, средства в бюджет РФ поступают в тех же объемах, что и ранее.

Киевская школа экономики пишет, что Red Bull находится в категории "ожидающих" рейтинга международных компаний "Leave Russia". Что касается официального сайта австрийской компании, то там говорится, что она якобы соблюдает западные санкции. Red Bull приостановил маркетинг и инвестиции в страну.

Что известно о Hell

Это компания из Венгрии. Она производит свою продукцию для рынка России, Беларуси и Украины. При этом Венгрия на официальном уровне не поддерживает антироссийские санкции.

Hell продолжает активное продвижение своей продукции на российском рынке и даже не обещала приостановить инвестиции в РФ.

"Укрводка" требует запретить продажу этой продукции

"Сохраняя присутствие на российском рынке, бренды такого масштаба являются важным источником экономических ресурсов, используемых государством-агрессором для осуществления зверств и геноцида, направленных против мирных украинцев", — говорится в письме.

Подписанты утверждает, что присутствие продукции на украинском рынке опасно для социально ответственного бизнеса. Ведь потребитель финансирует тех, кто помогает РФ зарабатывать деньги на войну. В то же время украинские компании теряют прибыль.

"Учитывая, что роль НАПК в санкционной политике определена в Дорожной карте индивидуальных санкций, разработанной Стэнфордской международной рабочей группой по российским санкциям, а также то, что внесение в этот перечень является действенным репутационным инструментом, поскольку такие компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками, просим обратиться в НАПК относительно рассмотрения вопроса внесения указанных в этом письме компаний в перечень международных спонсоров войны", — говорится в письме.

Ранее "Телеграф" писал, что компания New Balance продолжает торговать в РФ. Она является техническим партнером одного из украинских футбольных клубов.