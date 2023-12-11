Депутати хочуть втекти з Ради: Арахамія зробив несподівану заяву

Зменшення чисельності депутатів у Раді не може не відбиватися на її діяльності

У Верховній Раді України після втечі та вилову зрадників залишилося дуже мало депутатів. Через це склалася ситуація, коли дехто хоче скласти мандат, але його не відпускають.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону. Він зазначив, що в Раді зараз лише 401 депутат.

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей… Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції парламенту — Ред.) та ухвалювати необхідні для держави закони", — сказав Арахамія.

Він також зазначив, що зменшення чисельності депутатів у Раді не може не відбиватися на її діяльності. Адже навіть від номінальної кількості не всі депутати ходять до Ради: хтось хворіє, хтось у відрядженні.

"Десь 10% з поважних причин відсутні. Тому для мене це удар, як для людини, яка відповідає за збір голосів і проведення законопроєктів", — сказав Арахамія.

На думку глави "Слуг", необхідно оптимізувати роботу парламенту та знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно у тому ж структурному режимі, якому він почав працювати".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку 2023 року кількість депутатів у Раді дорівнювала 405. Перед цим це число поменшало на трьох депутатів.