Депутаты хотят бежать из Рады: Арахамия сделал неожиданное заявление

Уменьшение численности депутатов в Раде не может не отражаться на ее деятельности

В Верховной Раде Украины после побега и отлова предателей осталось крайне мало депутатов. Из-за этого сложилась ситуация, когда некоторые хотят сложить мандат, но его не отпускают.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона. Он отметил, что в Раде сейчас всего 401 депутат.

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей… Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции парламента — Ред.) и принимать законы, необходимые для государства", — сказал Арахамия.

Он также отметил, что уменьшение численности депутатов в Раде не может не отражаться на ее деятельности. Ведь даже от номинального количества не все депутаты ходят в Раду: кто-то болеет, кто-то в командировке.

"Где-то 10% по уважительным причинам отсутствуют. Поэтому для меня это удар, как для человека, который отвечает за сбор голосов и проведение законопроектов", — сказал Арахамия.

По мнению главы "Слуг", необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, которому он начал работать".

Напомним, ранее мы писали, что в начале 2023 года количество депутатов в Раде было равнялось 405. Перед этим это число уменьшилось на трех депутатов.