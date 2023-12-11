Виїхав з України перед вторгненням РФ: нардеп від ОПЗЖ другий рік живе у Польщі – розслідування

Нардеп є одним з найбільших депутатів-прогульників

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко у щорічній декларації за 2022-й рік вказав, що разом з родиною проживає у Польщі. Він виїхав з України 14 лютого 2022 року і відтоді не повертався.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем". Відповідно до декларації, яку Христенко подав у листопаді цього року, апартаменти площею 173 квадратних метри нардеп орендував 19 лютого – за 5 днів до повномасштабного вторгнення Росії.

У декларації нардеп зазначив, що квартиру у Польщі орендує разом з дружиною та дочкою у власника – громадянином Польщі Мациєжа Дражкевича. Точна адреса у публічно доступній декларації не вказана, але, ймовірно, це будинок на вул. Сармацькій в елітному районі Варшави, де, за інформацією видання "Бахмут IN.UA", у серпні 2022 році були зафіксовані одразу три автівки, оформлені на дружину Христенка: BMW M760LI, Bentley Continental та Porsche Cayenne. Їх нардеп також задекларував.

Також у декларації за 2022 рік він вказав, що родина володіє у Росії квартирою на 176 квадратних метрів та трьома паркомісцями. Ця нерухомість у Москві записана на дружину Марину Христенко з 2018-го року. Орієнтовна вартість таких апартаментів, згідно з сайтами нерухомості, понад 100 мільйонів рублів (приблизно 1 мільйон доларів. – Ред.).

У 2022-му році Христенко задекларував лише 42 тисячі гривень депутатської заробітної плати. Таку суму можна пояснити тим, що керівництво ВР назвало Христенка одним з найбільших депутатів-прогульників, через що йому припинили нараховувати зарплату.

Як стало відомо "Схемам" від джерел із доступом до бази перетину кордону, Христенко виїхав з України за 10 днів до повномасштабної війни. Депутат вилетів із Борисполя 14 лютого 2022-го року, й відтоді не повертався.

Федір Христенко у 2019-му році був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя" за виборчим округом в Бахмутському районі Донецькій області, який наразі частково окупований армією РФ. Журналістам не вдалось знайти публічних згадок про його роботу з виборцями в окрузі. Після 24-го лютого Христенко також публічно не засуджував російську агресію.

Нагадаємо, раніше речник парламенту Руслан Стефанчук розповів, чому скандальних нардепів-прогульників не можна позбавити мандата та як нардепам, які під час воєнного стану поїхали за кордон і не повернулися, перестали виплачувати зарплати.