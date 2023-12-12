Це буде марафон: у Пентагоні оцінили контрнаступ ЗСУ і дали прогноз

У США обіцяють надати Україні всю необхідну допомогу

Сили оборони України продовжують вести важкі бої з російськими окупантами та утримувати лінію фронту. Проте Україна сама має визначатись із тим, чого вона намагається досягти в рамках контрнаступу.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер. Він нагадав, що президент Володимир Зеленський сказав про намір продовжувати боротьбу взимку.

"Так, подивіться, вони продовжують дуже жорстку боротьбу. Ви чули, як міністр Остін говорив про те, що ця битва й надалі буде важкою, яка буде марафоном, а не спринтом. І тому, поки ми продовжуємо бачити всі напрямки, де Україна досягає певних успіхів, а де росіяни просуваються, ми бачимо рух туди й назад", – зазначив Райдер.

Він також підкреслив, що США й надалі будуть зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, щоб мати можливість утримувати лінію фронту та досягати прогресу. Водночас Райдер зазначив, що уряду США потрібне додаткове фінансування, щоб забезпечити українських військових необхідною підтримкою цієї зими.

За його словами, США зосереджені на довгостроковій оборонній підтримці України. Райдер зазначив, що саме тут вступає у дію міжнародна коаліція з підтримки України.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США, ймовірно, до кінця грудня оголосять черговий пакет військової допомоги Україні.