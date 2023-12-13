Церковна хористка УПЦ МП виявилась зрадницею: за що вірянку затримала СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину

Служба безпеки України затримала ще одну прихильницю Путіна, яка коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю. Як встановило розслідування, вона з самого початку повномасштабного вторгнення рф сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

За даними слідства, затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ (МП). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що за координатами, що вона надавала, російські військові намагались уразити місця базування українських бійців поблизу обласного центру.

В СБУ зазначили, що насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування інформаторки. Затримали жінку у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя.

Вона неодноразово розповідала своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов, що підтримує дії російських загарбників та сподівається на захоплення всього південного регіону України.

Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади.

Отриману інформацію жінка передавала месенджером своїм знайомим в Росії. Ті в свою чергу "звітували" про це представникам російських спецслужб.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше "Телеграф" повідомив, що СБУ виманила з Придністров’я і затримала агента ФСБ.