Церковная хористка УПЦ МП оказалась предательницей: за что верующую задержала СБУ

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления

Служба безопасности Украины задержала еще одну сторонницу Путина, корректировавшую воздушные атаки РФ по Запорожью. Как установило расследование, она с самого начала полномасштабного вторжения России надеялась на захват всего южного региона Украины.

По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и супруга настоятеля местного храма УПЦ (МП). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что по координатам, которые она предоставляла, российские военные пытались поразить места базирования украинских бойцов вблизи областного центра.

В СБУ отметили, что, прежде всего, врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Сотрудники СБУ установили местонахождение информаторки. Задержали женщину в собственном доме в одном из поселков недалеко от Запорожья.

Она неоднократно рассказывала своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров, что поддерживает действия российских захватчиков и надеется на захват всего южного региона Украины.

Затем фигурантка начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории общины.

Получившуюся информацию женщина передавала мессенджерам своим знакомым в России. Те в свою очередь "отчитались" об этом представителям российских спецслужб.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения).

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее "Телеграф" сообщил, что СБУ выманила из Приднестровья и задержала агента ФСБ.