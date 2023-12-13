США на першому місці: хто ще з "противників Путіна" допомагає РФ робити зброю (інфографіка)

Росіяни використовують у зброї тисячі іноземних компонентів

База даних іноземних компонентів у російській зброї в день оприлюднення Національним агентством з питань запобігання корупції налічувала 2453 елементи. Абсолютна більшість цих компонентів вироблені американськими компаніями – 1 813 або 74% від усіх проаналізованих НАЗК деталей.

Як пише "Економічна правда", у Росії зроблені не більше десяти компонентів, в основному GPS та навігаційні приймачі для деяких видів БПЛА, таких як "Орлан". Горезвісні дрони-камікадзе Shahed, які вже збирають у Росії, мають 44 ідентифіковані деталі і жодної, виробленої в країні-спонсорі тероризму.

Також зазначається, що по 14 деталей у "мопедах" зроблені компаніями із США та Китаю. Також є компоненти, які виготовляють німецькі, швейцарські, японські та нідерландські компанії. В інших видах російської зброї американських компонентів ще більше. Найчастіше їх виробляли компанії Analog Devices і Texas Instruments.

Інформацію про те, що мікропроцесори цих виробників легко знайти в російській зброї, рік тому оприлюднив Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI) у Лондоні. Його спеціалісти розібрали ракету "Іскандер" і дослідили всі її деталі.

У Texas Instruments заявили, що припинили продажі в РФ та Білорусь у лютому 2022 року. "Ми не підтримуємо та не виправдовуємо використання наших продуктів у програмах, для яких вони не призначені", – повідомила компанія.

Проте, як зазначає видання, схоже, це лише частина правди. Після того як США і країни Євросоюзу ввели санкції на продукцію подвійного призначення, до якої належать і мікросхеми, пряма торгівля західних компаній з росіянами справді припинилася. Однак Росія знайшла альтернативний імпорт, який компенсує втрачені товарні потоки з країн, що ввели санкції, зазначає Хелі Симола з Bank of Finland.

Її дослідження показує, що експорт з країн, які ввели санкції проти РФ (США, Великобританія, члени ЄС), суттєво знизився в усіх групах (на 65% для товарів розкоші і на 96% для товарів подвійного призначення), але експорт з країн Кавказу, Центральної Азії, Південно-Східної Європи та Китаю стрімко зріс. За даними звіту Київської школи економіки, близько 60% продукції Analog Devices чи Texas Instruments, яка опинилася в РФ у 2022 році, були частиною виробничих ланцюгів у Китаї, Малайзії і решті країн Південно-Східної Азії. 85-90% поставок до Росії здійснювалися через фірми з Китаю та її анклаву – Гонконгу.

"Якщо Китай реекспортує товари, які перебувають під санкціями і вироблені в країнах, що ввели санкції, наприклад, у країнах Євросоюзу чи США, це буде розцінено як порушення режиму санкцій. Проте китайський експорт власної продукції до Росії не є ухиленням від санкцій", – зазначає Симола.

Іноді цей виробничий шлях важко однозначно трактувати. За даними дослідників, Texas Instruments виробляє чипи, які постачає китайській Imaxchip Technology Co, а та робить з них плати, які потім знаходять у російських ракетах.

Нагадаємо, представник центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України Андрій Рудик заявив, що у російських ракетах, якими окупанти атакують українські міста, майже відсутні чипи російського виробництва. Зокрема, мікросхем з рф не було виявлено у ракеті X-101.