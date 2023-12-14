"Входимо у наступний рік у гірших позиціях": Зеленському дали три поради щодо новорічного звернення

Українцям найменше зараз потрібні ілюзії

Цього разу нового року українці вступають у гіршому емоційному стані, ніж у минулому, за суб’єктивно-психологічними ознаками. Це безпосередньо пов’язано з тим, що люди спостерігають за складною ситуацією на лінії фронту, уповільненням контрнаступу ЗСУ, а також проблемами з фінансуванням із боку західних партнерів.

У зв’язку із цим президенту Володимиру Зеленському під час новорічного звернення обов’язково потрібно відобразити ці проблеми. Про це "Телеграфу" сказав політичний психолог та експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

"Ми входимо в наступний рік у гірших позиціях на міжнародній політичній арені й в стані більшого виснаження, ніж минулого року. Це проблема і це обов'язково має бути відзеркалено у виступі нашого президента. Звернення має базуватися на трьох аспектах. Перше, необхідно визнавати проблеми. Не заколисувати, не намагатися підсластити пігулку, а прямо і чітко говорити про те, в якому ми стані, в якій ми реальності", — зазначив він.

Кім додав, що добрий приклад успішного кейсу розмови на чистоту з українцями подав Валерій Залужний у статті The Economist. Він показав нову форму комунікації з народом: раціональну та вичерпну — про проблеми, шляхи вирішення та про визнання реальності.

Психолог наголосив, що українцям найменше зараз потрібні ілюзії. Президенту необхідно окреслити існуючі труднощі та дати суспільству розуміння, яким чином їх можна подолати.

"Друге — найголовніше. Володимиру Зеленському дуже характерне спілкування з суспільством, не як з дорослими, а як з маленькими дітками. Він постійно намагається презентувати свою роль дорослого і звертатися до українців як до тих, хто чогось не розуміє, в чомусь не тямлять і так далі. Необхідно від цієї концепції відходити. Українці все більше і більше звертають на це увагу і це для багатьох стає проявом неповаги. Тому мені хотілося б почути від президента розмову дорослого з дорослими, а не батька з дітьми", – вважає співрозмовник "Телеграфа".

Оскільки йдеться про новорічне звернення, третім аспектом має стати надія, єднання та почуття свята. При цьому попередні святкові виступи президента були цікавими й не тривіальними. Звернення Зеленського минулого року справило неймовірне враження навіть на тих, хто не є його прихильником.

Наступного року українцям може бракувати відчуття єдності. Нині суспільство розділене різні частини за соціальними ознаками, з того досвіду, який кожен отримує, проживаючи за умов війни.

"Хотілося б, щоб цей рік ми починали з визнання президентом ролі всіх українців. І тих, хто відноситься до України фронтової, хто забезпечує обороноздатність країни. І тих, хто перебуває в тилу і намагається якось підтримувати економіку і жити хоча б якимось звичайним життям. І тих українців, які виїхали, і які все одно продовжують допомагати Україні, попри те, що вони не перебувають на її теренах. І особливо тими українцями, які зараз в окупації. В них зовсім інша задача, їх ключова задача – вижити, зберегти себе. І кожен з цих, скажімо так, чотирьох типів українців є українцем правильним. Це повинно пролунати у зверненні Володимира Зеленського", — підсумував Валентин Кім.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Час для дорослої розмови: психологи пояснили, яким має бути новорічне звернення Зеленського до українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за допомогою телефонного опитування "Омнібус" з’ясували, як за останній рік змінилося ставлення українців до ЗСУ, Зеленського, Ради та Телемарафону.