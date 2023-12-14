"Входимо у наступний рік у гірших позиціях": Зеленському дали три поради щодо новорічного звернення

Українцям найменше зараз потрібні ілюзії

На сей раз в новый год украинцы вступают в худшем эмоциональном состоянии, нежели в прошлом, по субъективно-психологическим признакам. Это непосредственно связано с тем, что люди наблюдают за сложной ситуации на линии фронта, замедлением контрнаступления ВСУ, а также проблемах с финансированием со стороны западных партнеров.

В связи с этим президенту Владимиру Зеленскому во время новогоднего обращения обязательно нужно отразить эти проблемы. Об этом "Телеграфу" сказал политический психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Мы входим в следующий год в худших позициях на международной политической арене и в состоянии большего истощения, чем в прошлом году. Это проблема и она обязательна должна быть отражена в выступлении нашего президента. Обращение должно базироваться на трех аспектах. Первое, необходимо признавать проблемы. Не убаюкивать, не пытаться подсластить пилюлю, а прямо и четко говорить о том, в каком мы состоянии, в какой мы реальности", — отметил он.

Ким добавил, что хороший пример успешного кейса разговора в чистоту с украинцами подал Валерий Залужный в своей статье The Economist. Он показал новую форму коммуникации с народом: рациональную и исчерпывающую — о проблемах, путях решения и о признании реальности.

Психолог подчеркнул, что украинцам меньше всего сейчас нужны иллюзии. Президенту необходимо очертить существующие трудности и дать обществу понимание, каким образом их можно преодолеть.

"Второе — самое главное. Владимиру Зеленскому очень характерно общение с обществом, не как со взрослыми, а как с маленькими детьми. Он постоянно пытается презентовать свою роль взрослого и обращаться к украинцам как к тем, кто чего-то не понимает, в чем-то не понимают и так далее. Необходимо от этой концепции отходить. Украинцы все больше и больше обращают на это внимание и это для многих становится проявлением неуважения. Поэтому мне хотелось бы услышать от президента разговор взрослого со взрослыми, а не отца с детьми", – считает собеседник "Телеграфа".

Поскольку речь идет о новогоднем обращении, третьим аспектом должна стать надежда, единение и чувство праздника. При этом предыдущие праздничные выступления президента были интересны и не тривиальны. Обращение Зеленского в прошлом году произвело потрясающее впечатление даже на тех, кто не является его сторонником.

В следующем году украинцам может не хватать ощущения единства. Сейчас общество разделено на разные части по социальным признакам, исходя из того опыта, который каждый получает, проживая в условиях войны.

"Хотелось бы, чтобы этот год мы начинали с признания президентом роли всех украинцев. И тех, кто относится к Украине фронтовой, кто обеспечивает обороноспособность страны. И тех, кто находится в тылу и пытается как-то поддерживать экономику и жить хотя бы какой-то обычной жизнью. И тех украинцев, которые уехали, и все равно продолжают помогать Украине, несмотря на то, что они не находятся на ее территории. И особенно украинцами, которые сейчас в оккупации, у них совсем другая задача, их ключевая задача – выжить, сохранить себя. Каждый из этих, скажем так, четырех типов украинцев является украинцем правильным. Это должно прозвучать в обращении Владимира Зеленского", — подытожил Валентин Ким.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": Время для взрослого разговора: психологи объяснили, каким должно быть новогоднее обращение Зеленского к украинцам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с помощью телефонного опроса "Омнибус" выяснили, как за последний год поменялось отношение украинцев к ВСУ, Зеленскому, Раде и Телемарафону.