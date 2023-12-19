Терміном на 10 років: Великобританія підпише з Україною угоду про безпеку, що відомо

Лондон зобов’язується "підтримувати Київ у боротьбі"

Велика Британія та Україна мають намір підписати пакт про безпеку. Термін угоди між країнами – 10 років.

Це може статися найближчими тижнями. Таку інформацію повідомило видання The Telegraph.

Згідно з цим документом, Лондон зобов’язується "підтримувати Київ у боротьбі" шляхом надання військової підтримки, орієнтованої на військово-морські сили. У статті згадується постачання морських ракет "Брімстоун", навчання українських військ морським десантним операціям, розмінування морських шляхів.

Крім того, пакт міститиме обіцянки щодо повоєнних гарантій безпеки. Великобританія продовжить постачання зброї та відновить санкції.

Нагадаємо, що країни НАТО готуються відправити солдатів до України. Зокрема, першою з країн може ухвалити таке рішення Великобританія.

У ЗМІ писали, що такий варіант союзники розглядають у разі, якщо вичерпаються запаси озброєння для допомоги.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо союзники не надаватимуть Україні військової допомоги, солдатам армії країн НАТО доведеться особисто брати участь у війні з Росією. Крім того, про таку перспективу нещодавно попереджав і координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Пентагон відправить до Києва свого генерала.