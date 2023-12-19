Сроком на 10 лет: Великобритания подпишет с Украиной соглашение о безопасности, что известно
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Лондон обязуется "поддерживать Киев в борьбе"
Великобритания и Украина намерены подписать некий пакт о безопасности. Срок соглашения между странами – 10 лет.
Это может произойти в ближайшие недели. Такую информацию сообщило издание The Telegraph.
Согласно этому документу, Лондон обязуется "поддерживать Киев в борьбе" путем предоставления военной поддержки, ориентированной на военно-морские силы. В статье упоминаются поставки морских ракет "Бримстоун", обучение украинских войск морским десантным операциям, разминирование морских путей.
Кроме того, пакт будет содержать обещания о послевоенных гарантиях безопасности. Великобритания продолжит поставки оружия и возобновит санкции.
Напомним, что страны НАТО готовятся отправить солдат в Украину. В частности, первой из стран может принять такое решение Великобритания.
В СМИ писали, что такой вариант союзники рассматривают на случай, если иссякнут запасы вооружения для помощи.
В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявил, что если союзники не будут оказывать Украине военную помощь, то солдатам армии стран НАТО придется лично участвовать в войне с Россией. Кроме того, о такой перспективе недавно предупреждал и координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Ранее "Телеграф" сообщил, что Пентагон отправит в Киев своего генерала.