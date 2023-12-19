Сроком на 10 лет: Великобритания подпишет с Украиной соглашение о безопасности, что известно

Лондон обязуется "поддерживать Киев в борьбе"

Великобритания и Украина намерены подписать некий пакт о безопасности. Срок соглашения между странами – 10 лет.

Это может произойти в ближайшие недели. Такую информацию сообщило издание The Telegraph.

Согласно этому документу, Лондон обязуется "поддерживать Киев в борьбе" путем предоставления военной поддержки, ориентированной на военно-морские силы. В статье упоминаются поставки морских ракет "Бримстоун", обучение украинских войск морским десантным операциям, разминирование морских путей.

Кроме того, пакт будет содержать обещания о послевоенных гарантиях безопасности. Великобритания продолжит поставки оружия и возобновит санкции.

Напомним, что страны НАТО готовятся отправить солдат в Украину. В частности, первой из стран может принять такое решение Великобритания.

В СМИ писали, что такой вариант союзники рассматривают на случай, если иссякнут запасы вооружения для помощи.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявил, что если союзники не будут оказывать Украине военную помощь, то солдатам армии стран НАТО придется лично участвовать в войне с Россией. Кроме того, о такой перспективе недавно предупреждал и координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Пентагон отправит в Киев своего генерала.